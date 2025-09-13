Luque en Esquel: “las recetas de Milei han destrozado el consumo y ponen en jaque a miles de comerciantes”

El candidato a diputado nacional recorrió distintos negocios de la localidad cordillerana y manifestó su preocupación por la fuerte baja de ingresos en el comercio local. “Hay comerciantes que están vendiendo menos que en pandemia por las políticas del gobierno nacional apoyadas por los aliados del gobierno de Chubut”.

Rumbo a octubre el candidato por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, en una nueva vistita a la localidad de Esquel pudo conversar con comerciantes de la zona céntrica de la ciudad. “Lo que vemos es una baja fuerte del consumo como en varios lugares de la provincia” relató Luque quien señaló la dificultad de emprendedores y comerciantes por sostener las puertas abiertas.

“En algunos casos hubo despidos, en otro se sostiene al personal con muchísimo esfuerzo y compromiso pese al abandono absoluto de los aliados de Milei en la provincia”, describió.

Cuestionó los incentivos de promoción turística publicitados desde el gobierno provincial. “Solo sirvieron para que los amigos personales del gobernador y el intendente Taccetta desembarquen en la provincia para hacer negocios”.

“Repiten la receta de la Libertad Avanza y nos quieren convencer que vamos a tener resultados diferentes. No llegaron inversiones a Esquel y el consumo está estancado por responsabilidad de este gobierno Nacional y sus aliados en el Congreso de la Nación. Hay comerciantes que están vendiendo menos que en pandemia, cuando el mundo productivo estaba detenido” relató.

Por último, remarcó la necesidad de ponerle un freno al gobierno nacional en el Congreso. “Las recetas de Milei que repite el gobernador Torres en Chubut solo han destrozado el consumo en nuestra provincia. Tenemos que llegar al Congreso y ponerle un freno al gobierno que solamente está ahogando a nuestros emprendedores y comerciantes” finalizó.