Día del Cartero: El SOECYT homenajeó a los trabajadores con torneo, premios y un asado

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) celebró el Día del Cartero, que se conmemora cada 14 de septiembre, con una serie de actividades recreativas y un agasajo especial para los trabajadores postales.

El festejo incluyó un mini torneo de fútbol desarrollado la semana pasada, en el que se conformaron cuatro equipos que disputaron partidos a pura camaradería. Como resultado, se consagró un campeón y se entregaron distinciones para el segundo, tercer y cuarto puesto.

Este sábado, en la sede gremial, se realizó la entrega de premios y un sorteo de pelotas y dinero entre los participantes. El cierre estuvo marcado por un asado de confraternidad, donde se reconoció de manera particular la labor de los carteros, protagonistas de la jornada.

Del encuentro participaron integrantes de la conducción gremial, entre ellos el secretario adjunto, Alberto Despo; el secretario gremial, Gabriel Fuente; y Sebastián Padrón, vocal titular de la Comisión Directiva, quienes destacaron la importancia de mantener vivo el reconocimiento a quienes todos los días recorren las calles acercando correspondencia y servicios a los vecinos.