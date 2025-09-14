 Seis gobernadores  esperan revertir veto de Milei a ley que repartía impuestos

Cuatro de los 24 gobernadores de Argentina, en representación de otros dos más, se comprometieron este viernes a intentar tumbar el veto del presidente, Javier Milei, a una ley que impulsaron y que repartía de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

«Vamos a trabajar para sostener la ley y hacer caer el veto», señaló durante una rueda de prensa el mandatario provincial de Jujuy, Carlos Sadir, en la Exposición Rural de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.

Los gobernadores, que conformaron un bloque parlamentario llamado Provincias Unidas, reclamaron la vigencia de la normativa sancionada por el Congreso que establece el reparto automático de unos fondos que representan por el 1 por ciento de todos los tributos federales recaudados por el Gobierno nacional.

«No vamos a posar a una foto por motivos electorales», afirmó durante la comparecencia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que acudió a la convocatoria del anfitrión, el mandatario provincial de Córdoba (Martín Llaryora), junto con sus pares de Santa Fe , Maximiliano Pullaro, y de Jujuy.

En representación también de los gobernadores de Chubut , Ignacio Torres, y de Santa Cruz , Claudio Vidal, que no acudieron por motivos de agenda, los mandatarios provinciales cuestionaron también el veto de Milei en las últimas horas a otras dos leyes sancionadas por el Congreso que garantizaban el financiamiento de las universidades públicas y que declaraban la emergencia pediátrica en el país para dar fondos al Hospital Garrahan, centro de referencia.

En una actitud crítica hacia la actual gestión, los mandatarios provinciales reclamaron también una nueva baja en las retenciones al campo, tras las que formalizó el Gobierno a finales de julio.

Además «necesitamos una ley de biocombustibles para que no salgan más los granos en camiones. (…) Queremos darle valor agregado a cada uno de nuestros pueblos para generar más trabajo, más progreso. Basta del lobby», sostuvo el gobernador de Córdoba.

La decisión de Milei de vetar la ley que repartía los ATN complica la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país, en un momento en el que el Gobierno buscaba aproximarse a los mandatarios provinciales con la conformación de una mesa de diálogo federal.

En rechazo a los vetos, las universidades públicas nacionales de Argentina y el Hospital Garrahan realizan este viernes un paro de 24 horas, en el caso de las casas superiores de estudio, y de 48 horas en el centro pediátrico más importante del país, dada la situación de ahogo presupuestario que atraviesa y que ha sido denunciada con movilizaciones y huelgas desde hace cuatro meses.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto por el ajuste fiscal llevado adelante por la actual gestión y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El oficialismo sufrió el domingo una inesperada derrota ante el peronismo opositor en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires , pero el presidente ha ratificado el rumbo económico y político del Gobierno. (Sputnik)