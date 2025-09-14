Asamblea General de la ONU aprueba resolución a favor de la creación del Estado Palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que apoya la creación del Estado de Palestina, según informa la Agencia RIA Nóvosti.

Más de 140 países votaron a favor del documento, 10 votaron en contra, entre ellos Argentina, Estados Unidos, Israel, Paraguay y Micronesia.

El texto conocido como Declaración de Nueva York para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos Estados fue impulsado por Arabia Saudí y Francia.

El Ministerio de Exteriores de Israel arremetió contra la resolución aprobada por la comunidad internacional y calificó de «circo político» a la Asamblea General.

«Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU aprobada este viernes. Una vez más se demostró que la Asamblea General es un circo político alejado de la realidad», indicó en un comunicado el ente, alegando que no se mencionó al movimiento político palestino Hamás.

El Estado de Palestina es reconocido por 147 países, entre ellos Rusia. En 2024 Estados Unidos vetó la incorporación de Palestina a la ONU.

De acuerdo con la posición de Rusia, la solución del conflicto palestino-israelí es posible solo con la creación del Estado de Palestina en las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este, una fórmula aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. (Sputnik)