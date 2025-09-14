Herido de arma blanca en Comodoro Rivadavia: Un joven apuñaló a su sobrino en el rostro durante una reunión familiar

En la madrugada de este domingo, alrededor de las 03:15, una violenta agresión con arma blanca alertó al barrio Ameghino de Comodoro Rivadavia. Según fuentes policiales, en el interior de una vivienda tres hombres compartían bebidas alcohólicas cuando, por causas que se investigan, un joven de 23 años atacó a su sobrino de 25, provocándole una herida en el rostro, a la altura de un ojo.

Personal policial intervino rápidamente y detuvo al agresor, quien quedó a disposición de la Justicia imputado por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma blanca. El tercer hombre presente en el lugar fue identificado como testigo del hecho.

La víctima fue trasladada consciente al Hospital Regional, donde recibió las primeras atenciones médicas y quedó en observación. Los investigadores trabajan para determinar los motivos de la agresión y asegurar las pericias correspondientes en la escena.