Conmoción en el boxeo: El ex campeón mundial Ricky Hatton fue encontrado muerto

El mundo del boxeo está de luto. El británico Ricky Hatton, ex campeón mundial de peso superligero y wélter, fue hallado muerto en su domicilio de Manchester a los 46 años, según informó este domingo la Policía del Gran Manchester.

En un comunicado oficial, las autoridades confirmaron que no se sospechan circunstancias extrañas en torno al deceso, lo que descarta, por el momento, la posibilidad de un hecho delictivo. La investigación continúa para determinar las causas exactas de la muerte.

Ricky Hatton fue una de las grandes figuras del boxeo británico en las décadas de 1990 y 2000. Su estilo aguerrido y carismático le permitió conquistar títulos mundiales en dos divisiones y enfrentar a leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, convirtiéndose en un referente del deporte a nivel internacional.

Conocido como “The Hitman”, Hatton se retiró en 2012 con un récord profesional de 45 victorias (32 por nocaut) y 3 derrotas, y en los últimos años se desempeñaba como entrenador y promotor, colaborando en el desarrollo de jóvenes talentos del boxeo británico.