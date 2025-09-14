Se retiró luego de una pelea familiar, lo pararon en un control y le secuestraron el vehículo por alcoholemia

En la noche del sábado, personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia procedió al secuestro de un vehículo luego de que su conductor diera positivo en el test de alcoholemia. El hecho ocurrió alrededor de las 23:15 horas del 13 de septiembre, en el barrio Stella Maris.

Según el parte policial, el Centro de Monitoreo alertó sobre un conflicto familiar en una vivienda ubicada en Enrique Corcoy al 500, de donde un hombre se retiró conduciendo en presunto estado de ebriedad. Minutos más tarde, fue interceptado en la intersección de Llames Massini e Ignacio Gatica.

Allí, personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite legal de 0,5 g/L para conductores particulares.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió al secuestro de la camioneta Chevrolet S10, que fue trasladada en grúa municipal al corralón.

El operativo contó con la intervención de Tránsito Municipal, con grúa a cargo de Lastiri Daniel y la jefa de División de la Dirección General de Tránsito, Juana Cárcamo, quedando las actuaciones a disposición del Tribunal de Faltas.