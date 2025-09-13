Thiago Medina, ex Gran Hermano, sufrió un grave accidente en moto y permanece internado con pronóstico reservado

El ex participante de Gran Hermano, Thiago Medina, atraviesa horas críticas tras protagonizar un fuerte accidente de tránsito el viernes por la noche. El hecho ocurrió mientras circulaba en moto por la localidad de Francisco Álvarez, en el partido bonaerense de Moreno, cuando impactó contra un vehículo.

El joven de 22 años fue trasladado de urgencia a un hospital local, donde permanece internado en estado delicado y con pronóstico reservado. Según trascendió, habría sufrido lesiones de gravedad en el pulmón y el bazo, lo que obligó a una atención inmediata por parte del equipo médico.

La noticia generó conmoción en el mundo del espectáculo y entre los seguidores del reality. Su expareja y madre de sus hijas mellizas, Daniela Celis, utilizó sus redes sociales para pedir que se inicie una cadena de oración por la recuperación de Thiago, gesto que rápidamente fue replicado por fanáticos y excompañeros de la casa más famosa del país.

Si bien aún no hubo un parte oficial del hospital sobre su evolución, allegados confirmaron que las próximas horas serán determinantes para su estado de salud.