Gimnasia arranca la Liga Nacional ante San Martín y ya vende abonos para toda la temporada

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia ya conoce a su rival para el debut de la Liga Nacional de Básquet 2025/26. El equipo patagónico se medirá el 3 de octubre frente a San Martín de Corrientes, en el estadio Socios Fundadores, iniciando así su 37ª temporada en la máxima categoría del básquet argentino

Tras el estreno, el Verde continuará con dos juegos de local: el 10 de octubre ante Ciclista Olímpico de La Banda y el 15 frente a La Unión de Formosa. Luego, a fines de mes, afrontará su primera gira cordobesa, con partidos el 21 contra Independiente de Oliva, el 23 ante Instituto y el 25 frente a Atenas.

En este marco, el club continúa la venta de abonos para toda la temporada. Se pueden adquirir en la secretaría del club (Roque Sáenz Peña 764) de lunes a viernes de 13 a 17 horas o a través del WhatsApp 297-5069150.

Los abonos permiten elegir y asegurar ubicación en el Socios Fundadores, ofrecen bonificación y brindan acceso a una tarjeta conmemorativa por los 20 años del histórico título de Liga Nacional.

