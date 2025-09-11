Para los trabajadores del Garrahan, el veto es un acto de irresponsabilidad y nepotismo

Ante el veto a la ley de emergencia pediátrica, los trabajadores del Garrahan convocaron a un paro total de actividades para este viernes.

La Ley de Emergencia Pediatrica aprobada el 21 de agosto con amplia mayoría (más de 90%) en ambas cámaras del Congreso Nacional fue vetada en un acto de «irresponsabilidad y despotismo por el presidente de la nación Javier Milei», aseguraron en comunicado.

Esta ley era fundamental para abordar la grave crisis que atraviesa el Garrahan, afectada por la renuncia de más de 244 profesionales y la desestructuración del sistema de residencia. «Durante más de 18 meses, hemos sostenido este reclamo de manera apartidista, con el único objetivo de defender la salud pública y el bienestar de los niños y niñas del país.

El veto muestra un marcado desinterés por la salud infantil, priorizando intereses particulares , partidarios , caprichosos y que muestran un gran desprecio por los más vulnerables», apuntaron

El Hospital Garrahan convocará a un paro para el viernes 12 de septiembre y realizará una conferencia de prensa a las 12, donde estarán presentes todos los trabajadores del hospital y se explicarán las medidas que el equipo de salud tomará para continuar con el reclamo