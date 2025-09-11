Lidia Blanco: “La creación de nuevas carreras en la UNPSJB responde a una demanda concreta de la región”

La rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco, subrayó la importancia de la reciente firma de un acta compromiso que involucra a instituciones públicas, privadas y a la comunidad académica, con el fin de trabajar en conjunto en políticas de salud que beneficien no solo a Comodoro Rivadavia, sino a toda la región patagónica e incluso al país vecino.

En diálogo con La Posta Comodorense, Blanco enfatizó que este acuerdo es “un paso fundamental para articular acciones concretas en materia de salud” y destacó el rol de la universidad como formadora de profesionales clave en el sector.

Nuevas carreras para responder a la demanda social

La rectora confirmó que el Consejo Superior de la UNPSJB aprobó la apertura de dos carreras: Fonoaudiología y Asistente Terapéutico.

• Sobre Fonoaudiología, explicó que se trata de una demanda planteada hace más de tres años en el Consejo Regional de Educación Superior realizado en Comodoro: “Quienes necesitan un fonoaudiólogo y no tienen recursos económicos, muchas veces no reciben tratamiento. En la región no existe esta carrera desde Bahía Blanca hacia el sur, por lo que su implementación es prioritaria”.

• En cuanto a Asistente Terapéutico, señaló que será una tecnicatura que surge de la articulación entre la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, y la Facultad de Humanidades. “Profesionalizar este rol es clave porque son muy buscados y cumplen una tarea fundamental para acompañar a las familias en situaciones complejas”, sostuvo.

Ambos proyectos, sin embargo, están sujetos a la aprobación presupuestaria. “Esperamos conseguir pronto los fondos necesarios para ponerlas en marcha lo antes posible”, remarcó.

Balance de gestión y desafíos

Al hacer un repaso de su gestión, que finaliza en los próximos meses, Blanco reconoció que fueron años complejos para la universidad pública, atravesados por la pandemia y por una crisis presupuestaria que limitó el desarrollo institucional.

“La UNPSJB nunca cerró sus puertas, ni en pandemia ni después. Gracias al compromiso de docentes y estudiantes pudimos sostener todas las asignaturas abiertas. Pero sin presupuesto es imposible proyectar infraestructura, becas, equipamiento e investigación. La comunidad universitaria está agotada y necesita respuestas”, alertó.