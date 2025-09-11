Estafa $Libra: El fiscal Taiano odenó peritar los teléfonos de Novelli y Terrones Godoy

El fiscal federal argentino, Eduardo Taiano, ordenó analizar el contenido de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de dos empresarios asociados a una presunta estafa con la criptomoneda $Libra, que fue promocionada por el presidente, Javier Milei, en febrero, informaron este miércoles medios locales

«Caso $Libra: ordenan peritar los teléfonos de dos acusados para buscar mensajes y llamadas con Javier y Karina Milei», informó el miércoles el diario local La Nación.

El peritaje recae sobre Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del evento tecnológico Tech Forum al que asistió el presidente en octubre de 2024, cuando conoció a Julian Peh, director ejecutivo de Kip Protocol, la plataforma desde la que se lanzó $Libra.

El fiscal encomendó el análisis de la información relacionada con la creación o lanzamiento del activo digital que hubieran enviado o recibido los dos acusados a través de todas las plataformas de mensajería disponibles, así como por otros portales.

Taiano extendió esa decisión a la empresa Tech Forum para averiguar si hubo un intercambio de mensajes con el presidente argentino, Javier Milei, y con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También están alcanzados por la medida otros acusados en la investigación, como el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda, que también acudió al Tech Forum y además fue recibido por el jefe de Estado el 30 de enero en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Mientras tanto, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados convocó a Karina Milei a dar explicaciones ante el Congreso el 23 o el 30 de septiembre.

Si la hermana del jefe de Estado se rehusara a concurrir al Congreso, los miembros de la comisión investigadora le ofrecieron la posibilidad de trasladarse a la Casa Rosada para tomarle testimonio.

De no rendir cuentas al Poder Legislativo, la secretaria general de la Presidencia puede ser intimada por un juez y ser llevada a comparecer a la fuerza, según el reglamento de la comisión aprobado el 2 de septiembre.

Hace 8 días la comisión también resolvió citar al jefe de gabinete, Guillermo Francos, y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Además le pidió al presidente que preste declaración por escrito en un plazo de cinco días.

La comisión, que integran 14 diputados opositores, citó en total a 19 personas, entre ellas Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, y Hayden Mark Davis.

También fue convocado Sergio Daniel Morales, consultor asesor en la Comisión Nacional de Valores, que visitó la Casa Rosada con Novelli y Terrones Godoy en dos ocasiones en junio de 2024.

El viernes 14 de febrero, a las 19:01 hora local (22:01 GMT), el mandatario publicó un mensaje en la red social X en el que recomendaba invertir en $Libra, una moneda digital sin respaldo, creada tres minutos antes, y que tenía el 82 por ciento de su circulante en manos de cinco billeteras digitales.

Luego del mensaje, la cotización de $Libra subió de forma vertiginosa pasando de 0,01 céntimos a 4,7 dólares.

Sin embargo, horas después los principales tenedores retiraron casi 100 millones de dólares, lo que provocó un desplome en el valor de la moneda digital.

La caída llevó al presidente a borrar su mensaje en la madrugada del sábado 15 de febrero, aduciendo que no estaba interiorizado con el proyecto.

Varias investigaciones judiciales analizan presuntas responsabilidades en el caso, incluso en EEUU, donde se presentó una demanda colectiva que reúne a más de 200 damnificados. (Sputnik)

