Close Menu
Ciudad

Jueves con buena temperatura en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 11 de septiembre la ciudad tendrá cielo cubierto gran parte del día, sin lluvias y con vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h
La PostaBy No hay comentarios1 Min Read
Advertisement

Comodoro Rivadavia, Chubut, amaneció este jueves 11 de septiembre con una temperatura de 9.3°C y una sensación térmica de 6.5°C, bajo un cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá mayormente nublada durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

EESS-300x250-80kb

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con niveles de humedad del 56% y presión atmosférica de 1015 hPa. El viento soplará del sector oeste y norte con intensidades entre 13 y 31 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde y la noche.

El pronóstico extendido para los próximos días indica condiciones similares, con temperaturas máximas que rondarán entre los 16°C y 19°C y sin lluvias a la vista. El viernes se espera una máxima de 19°C, mientras que el fin de semana las temperaturas se mantendrán en valores cercanos a los 17°C, con cielo nublado a mayormente nublado.

Share.

Related Posts