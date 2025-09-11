Jueves con buena temperatura en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia, Chubut, amaneció este jueves 11 de septiembre con una temperatura de 9.3°C y una sensación térmica de 6.5°C, bajo un cielo parcialmente nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se mantendrá mayormente nublada durante la mañana, la tarde y la noche, sin probabilidades de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8°C y una máxima de 18°C, con niveles de humedad del 56% y presión atmosférica de 1015 hPa. El viento soplará del sector oeste y norte con intensidades entre 13 y 31 km/h, aunque se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h en horas de la tarde y la noche.

El pronóstico extendido para los próximos días indica condiciones similares, con temperaturas máximas que rondarán entre los 16°C y 19°C y sin lluvias a la vista. El viernes se espera una máxima de 19°C, mientras que el fin de semana las temperaturas se mantendrán en valores cercanos a los 17°C, con cielo nublado a mayormente nublado.