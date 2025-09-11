También vetó la emergencia pediátrica

Junto con el Financiamiento Universitario, el presidente Javier Milei vetó la emergencia pediátrica, que otorgaba más fondos al hospital Garrahan que está en situación de colapso por la falta de atención financiera por parte del gobierno nacional.

Los dos vetos ya fueron enviados al Congreso y sería inminente lo mismo con el proyecto de ATN que establece cambios en las partidas para las provincias.

La oposición prepara el contraataque con el impulso de una sesión en Diputados para el miércoles 17 y otra ya acordada en el Senado para el jueves 18, en las que buscarán frenar los vetos de Milei.

Respecto a la insistencia en la emergencia en discapacidad, todo parece indicar que el gobierno puso marcha atrás su decisión de judicializar lo dispuesto por el Congreso que, recordemos, levantó el veto que inicialmente dispuso el presidente.