La inflación de agosto fue de 1.9%

«El nivel general del índice de precios al consumidor (IPC), representativo del total de hogares del país, registró en agosto una variación de 1,9 por ciento con relación al mes anterior», consignó el organismo en su informe, el cual agrega que «en la comparación interanual, el incremento alcanzó el 33,6 por ciento».

En el transcurso de este 2025, el aumento de precios acumulado alcanzó el 19,5 por ciento.

El transporte fue el rubro que más se encareció en agosto, con una subida del 3,6 por ciento, seguido del segmento bebidas alcohólicas y tabaco, que avanzó 3,5 por ciento.

En estos términos, le siguieron restaurantes y hoteles (3,4 por ciento), vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7 por ciento) y educación (2,5 por ciento).

Por encima del promedio también se situaron el sector bienes y servicios varios (2,2 por ciento), mientras comunicación constató un incremento en sus precios igual a la inflación general.

El segmento que no solo se encareció sino que bajó sus precios fue el de prendas de vestir y calzado, con un retroceso de 0,2 por ciento.

Por debajo del promedio general quedaron recreación y cultura (0,5 por ciento), equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9 por ciento), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,4 por ciento) y salud (1,7 por ciento)

El mes con menor inflación se registró en mayo, con un registro de 1,5 por ciento que representó el menor nivel de inflación en cinco años.

En 2024, los precios al consumidor acumularon una subida del 117,8 por ciento.

Cuando asumió la actual gestión en diciembre de 2023, los precios al consumo tuvieron un salto mensual del 25,5 por ciento, el más alto de los últimos 33 años. (Sputnik)