Adolescente atrincherada en Mendoza depuso su arma y fue trasladada al hospital

Una adolescente de 14 años que se atrincheró en su escuela portando un arma de fuego en la provincia argentina de Mendoza, se entregó a las autoridades y fue trasladada a un hospital, informaron este miércoles medios locales.

«La menor está bien, está en el hospital. Están los padres ahí», precisó a la prensa el fiscal mendocino Mariano Carabajal.

La menor era alumna de la escuela Marcelino Blanco del municipio mendocino de La Paz, situado a unos 140 kilómetros de la capital provincial.

Tras cinco horas de negociación, la adolescente accedió a desarmarse y se entregó a la policía.

En el operativo intervino el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (Gris) de la Policía de Mendoza, la Dirección General de Escuelas y el ministerio provincial de Seguridad y de Justicia.

«La primera fuerza en llegar fue la policía departamental de La Paz, donde se pudo lograr una evacuación exitosa de más de 200 personas, entre alumnos, personal docente y no docente», informó la ministra provincial de Seguridad, Mercedes Rus, en una conferencia de prensa posterior.

La adolescente es hija de un policía que trabaja en la provincia vecina de San Luis.

La menor llevó al colegio el arma reglamentaria de su padre, una pistola calibre 9 milímetros con la que disparó al aire al menos tres veces, según pudo apreciarse en una filmación.

Una de sus compañeras declaró a Radio Nihuil que la adolescente era víctima de acoso escolar por la ropa que usaba y porque tenía «uniceja».

Algunas versiones apuntan a que la menor ingresó al colegio con la intención de encontrar a una profesora llamada Raquel para matarla, en la víspera del Día del Maestro. (Sputnik)