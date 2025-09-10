8 mil viandas de esperanza: la última olla solidaria del Tabernáculo de la Fé

El referente social José Luis Ferreyra, impulsor de las ollas solidarias en Comodoro Rivadavia, confirmó que este sábado 20 de septiembre se realizará la última olla solidaria del año 2025, con la elaboración de un gran locro en las instalaciones del Tabernáculo de la Fe, ubicado en Francisco Vélez y Diez de Noviembre.

La iniciativa busca alcanzar las ocho mil viandas entregadas durante el invierno, sumando a las más de 7.500 ya distribuidas en barrios de la ciudad. “Queremos hacer mil porciones, sacar mesas y sillas, y compartir con toda la gente que ayudó y acompañó este esfuerzo”, expresó Ferreyra en diálogo con FM Récords.

Ferreyra relató que a lo largo de estas jornadas solidarias se encontró con realidades conmovedoras.

• Un niño de 12 años que llegó con ropa de verano en pleno invierno buscando comida, y recibió no solo alimento sino también abrigo.

• Familias en la feria de La Saladita que pedían llevar la comida en bolsas de nailon porque no habían podido vender nada durante el día.

“Eso me partió el alma, ver la necesidad y el hambre tan de cerca. Mientras algunos estamos en casa con luz, gas e internet, hay gente que la pasa muy mal”, expresó emocionado.

Ferreyra aclaró que las ollas se sostienen sin ayuda política ni financiamiento estatal, únicamente gracias a donaciones y el trabajo voluntario de la comunidad. “Soy pintor, hago changas para mantener mi casa, pero junto a un equipo seguimos cocinando lunes, miércoles y viernes entre 250 y 300 viandas por día”, explicó.

Para poder costear la última olla solidaria, organizan una feria de empanadas, además de recibir donaciones de carne, harina y otros insumos.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse pueden comunicarse directamente con José Luis Ferreyra al 297-4275794. “Todo es bienvenido, desde un paquete de harina hasta carne para el locro. Queremos cerrar este ciclo de la mejor manera, con un plato caliente para quienes más lo necesitan”, afirmó.