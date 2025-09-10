Sospechoso de asesinar a activista conservador de EEUU está detenido, dice FBI

El presunto asesino del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, quien fue baleado en el cuello mientras daba un discurso en la Universidad Utah Valley, en la localidad de Orem , fue detenido, dijo el miércoles el director del FBI, Kash Patel.

«El sospechoso del horrible tiroteo de hoy (miércoles) que le costó la vida a Charlie Kirk se encuentra ahora bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI. Proporcionaremos más información cuando sea posible», escribió el funcionario en la red social X.

Más temprano, el presidente de EEUU, Donald Trump, informó que Kirk murió como consecuencia del disparo.

Las autoridades creen que solo hubo una «persona involucrada» en la muerte de Kirk, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox.

Cox calificó al atentado como un «asesinato político».

Trump envió también sus condolencias a la esposa y la familia de Kirk, de 31 años, quien era considerado un aliado del actual mandatario.

La charla que se aprestaba a dar en la Universidad Utah Valley era la primera de una gira por 14 ciudades, según medios estadounidenses.

Trump ordenó que las banderas de EEUU en todo el país se izaran a media asta en honor a Kirk hasta el domingo a las 22(Sputnik)