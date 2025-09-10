Close Menu
Policiales - Judiciales

Principio de incendio en el Chango Más de la zona sur de Comodoro Rivadavia

Un pequeño foco ígneo fue rápidamente controlado por los trabajadores del supermercado sin provocar heridos
Un principio de incendio se registró este miércoles en el supermercado Chango Más de la zona sur de Comodoro Rivadavia, generando preocupación entre clientes y vecinos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el foco se originó dentro del local y fue de pequeña magnitud. Gracias a la rápida intervención de los trabajadores del establecimiento, las llamas fueron controladas antes de que se propagaran, sin necesidad de una intervención mayor de los bomberos.

Por precaución, el personal de seguridad realizó una evacuación preventiva mientras se verificaba la situación. No se registraron heridos y las autoridades confirmaron que el episodio quedó totalmente controlado.

