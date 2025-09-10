Vuelco de un camión con salmón en la rotonda de 3 y 26: vecinos se acercaron para llevarse pescado

Un camión oriundo de Brasil que trasladaba salmón del Pacífico proveniente de Chile volcó este miércoles cerca de las 15.30 horas en la rotonda de 3 y 26, provocando un fuerte despliegue de seguridad en la zona.

Tras el accidente, un importante grupo de personas se acercó rápidamente al lugar para intentar llevarse parte de la mercadería. Ante la situación, intervino personal policial junto con la aseguradora del transporte para resguardar la carga y definir los pasos a seguir.

El hecho generó gran curiosidad entre los vecinos que circulaban por la zona y puso de relieve la necesidad de reforzar los controles de seguridad en este tipo de siniestros viales, especialmente cuando involucran alimentos de alto valor comercial.

No se registraron heridos y el conductor del vehículo se encuentra fuera de peligro.