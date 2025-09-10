Vetos, ministro del Interior, memes y maniquí

El gobierno nacional sigue sin asumir y entender la contundente derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, ya que se ratificó una nueva batería de vetos, entre ellos el del Financiamiento Universitario, emergencia pediátrica y las dos leyes aprobadas a instancias de los gobernadores.

Javier Milei, mientras piensa en el veto a la coparticipación, decidió designar ministro del Interior a Lisandro Catalán.

Al igual que la dura interna, crecen los memes sobre las distintas mesas conformadas por el gobierno, la presencia del presidente con misma cara y ropa en las reuniones dadas a conocer, y por el nuevo papelón de la periodista Cristina Pérez.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: