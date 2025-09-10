Comenzaron los trabajos en el edificio La Agrícola: hay cortes nocturnos de tránsito en el centro de la ciudad

El Consorcio de Propietarios del Edificio La Agrícola, ubicado en la intersección de 25 de Mayo y San Martín, informó que comenzaron las tareas de refacción y reemplazo de la cubierta de tejas por chapa acanalada en la torre de la histórica construcción céntrica.

Con motivo de la obra, será necesario interrumpir el tránsito vehicular en la zona durante cuatro noches consecutivas. Los cortes se extenderán desde el martes 9 al viernes 12 de septiembre inclusive, en el horario de 21:00 a 07:00 horas del día siguiente.

Los tramos afectados son:

Calle San Martín , entre Mitre y 25 de Mayo.

Calle 25 de Mayo, entre San Martín y Rivadavia.

Las interrupciones quedarán sujetas a las condiciones climáticas necesarias para avanzar con la obra. Desde la administración del edificio se pidió disculpas a vecinos y transeúntes por las molestias ocasionadas, resaltando que la intervención es clave para poner en valor un inmueble que forma parte del patrimonio y la identidad de la ciudad.