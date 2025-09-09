Torres confirmó el traspaso del área El Tordillo a Crown Point Energy

Aseguró que fortalecerá la estabilidad laboral en el sector

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, subrayó el traspaso del área convencional El Tordillo a la empresa Crown Point Energy SA, junto con la adquisición de las áreas La Tapera y Puesto Quiroga. La operación es fruto de un compromiso de inversión asumido por la compañía como condición obligatoria requerida por la Provincia, lo que garantizará la continuidad y estabilidad laboral en uno de los sectores más relevantes de la economía chubutense.

En ese marco, el mandatario mantuvo este martes una reunión en la Casa del Chubut, con la participación del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; el presidente de Crown Point, Pablo Peralta; el titular de Petrominera, Héctor Millar; y el secretario general del Sindicato de Petroleros, y diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila.

Sostenimiento del sector

Torres remarcó que la operación “es fundamental para garantizar la estabilidad laboral de las más de 450 familias que dependen del yacimiento” y aseguró que “ratifica el compromiso de nuestra gestión con el sostenimiento de la actividad en el sector y la preservación de las fuentes de trabajo”.

El gobernador destacó además que “el compromiso de todas las partes fue determinante para que se avanzara en el traspaso del nuevo operador”, y señaló que la adquisición “refleja la decisión firme de la empresa de incrementar la actividad durante este año y el próximo, con el acompañamiento de un Estado presente, que trabaja para preservar las fuentes laborales y generar más empleo”.

Reactivación

Como parte de los compromisos asumidos, Crown Point Energy SA prevé ejecutar 28 workovers y comenzar con nuevas perforaciones en el corto plazo. Asimismo, la compañía —que asume desde ahora el control del yacimiento anteriormente operado por Tecpetrol— reactivará un equipo de workover y, posteriormente un equipo perforador, para sostener la producción del área, consolidando su participación mayoritaria y las minoritarias de Pampa Energía e YPF.