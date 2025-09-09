Suspensión de un año para el alumno de la UNPSJB que arrojó basura a los manifestantes no docentes

Susana Perales, vice decana de la Facultad de Naturales, informó a ABC Radio por FM Records la sanción que el Consejo Directivo que sesionó en Trelew aplicó al alumno de tercer año de Medicina que, de manera violenta y premeditada, arrojó basura a trabajadores no docentes que se estaban manifestando por sus salarios pero también en defensa de la Universidad pública.

“Estamos atravesando este proceso doloroso que afecta a toda la universidad producto de esta situación iniciada el 21 de agosto. Tuvimos reunión de Consejo Directivo en Trelew y en la sesión se decidió repudiar los actos de violencia por nuestro estudiante de la carrera de Medicina ante una manifestación del personal no docente”, indicó.

“Además de manifestar nuestra solidaridad con quienes sufrieron esta situación de violencia también se decidió sancionar al estudiante con una suspensión académica y administrativa, además de una prohibición temporal para rendir exámenes y una inhabilitación para el ingreso a carreras de la Facultad durante un año”, agregó.

Perales sostuvo que “También se estableció en este acto resolutivo que contiene la opinión de todos los claustros y sedes de la Facultad, que nuestro estudiante tiene que cumplir una cantidad de horas de tareas comunitarias y solidarias en el ámbito de nuestra universidad al finalizar el período de las sanciones. Esto entendemos será una instancia reparadora, más allá de las acciones legales que son aparte”.

Luego aseveró que “Hemos tenido otras situaciones de violencia, incluyendo de género, y vienen creciendo en los últimos años; quizás anteriormente no se denunciaba. No es menor que se haya arrojado basura cuando una compañera no docente se expresaba en defensa de la universidad pública y defendiendo los intereses de los propios estudiantes”.

“El Consejo Directivo decidió por unanimidad solicitar el acompañamiento a este estudiante para no dejarlo solo y soltarle la mano, sino que mientras transcurre la sanción lograr instancias de aprendizaje y reflexión trabajando el concepto de la vida cívica universitaria”, concluyó.