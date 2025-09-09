Close Menu
Policiales - Judiciales

La Fiscalía logró probar en juicio que un hombre abusó de su hijo

Recientemente se conoció el veredicto que declaró la responsabilidad penal de un hombre por abuso sexual simple, es decir tocamientos o manoseos con connotación sexual. En este caso la conducta en más grave porque la víctima es su hijo. La situación pudo conocerse gracias al alerta originado en la escuela y a la actitud asumida por la madre quien inmediatamente buscó ayuda, esto pone de relieve la importancia de la detección temprana y del acompañamiento de los profesionales que pueden asistir, asesorar y acompañar en ese proceso.

El niño, de 4 años, comenzó a manifestar cambios de comportamiento significativos, como ira y agresión, y una marcada aversión al contacto con su padre. Fue la escuela la que, atenta a estos cambios, sugirió a la madre buscar ayuda profesional para el niño. A partir de ese momento, el proceso terapéutico fue clave para el “develamiento” de los hechos. A través de dibujos y juegos, el niño pudo expresar de forma gradual lo que estaba viviendo. Más tarde, logró relatar situaciones de tocamientos inapropiados durante juegos con su padre.

Un camino de valentía y apoyo

La madre del niño, a pesar de la conmoción que genera este tipo de detecciones y priorizando el bienestar del pequeño, realizó la denuncia y solicitó las medidas de protección necesarias. Este proceso fue un desafío, ya que requirió estar constantemente atentos a la renovación de las medidas de protección.

El caso subraya el papel fundamental de las instituciones escolares, la familia y los profesionales de la salud. La co-responsabilidad de los adultos y las diferentes instituciones es crucial para proteger a los niños.

