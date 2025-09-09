Sube a 22 el número de muertos por los disturbios en Nepal

Se elevó a 22 la cifra de personas fallecidas en las violentas protestas que se registran desde el lunes en Nepal, informó la revista India Today.

«Otros dos jóvenes manifestantes murieron debido a disparos de la policía en la zona de Kalimati, en la capital Katmandú. De este modo, el número de muertos en los disturbios en Nepal subió a 22», escribió el medio.

Antes los medios informaban de 19 fallecidos y más de 500 heridos.

Las violentas protestas masivas estallaron el lunes 8 de septiembre en Katmandú y otras grandes ciudades tras el bloqueo de varias redes sociales extranjeras, en particular las estadounidenses Facebook, Instagram, WhatsApp (de la plataforma Meta, prohibida en Rusia por extremista), así como YouTube, X, Reddit y Linkedln, por incumplir la legislación nacional.

Pese a que el Gobierno nepalés levantó este martes la prohibición, los disturbios se exacerbaron registrándose la quema de edificios gubernamentales y la irrupción de los vándalos en el Parlamento y otras sedes.

En medio de los graves disturbios, el primer ministro nepalés, Sharma Oli, dimitió de su cargo.

El portal digital local Khabarhub aseguró que los manifestantes agredieron al actual líder del partido gobernante Congreso Nepalí, el exprimer ministro Sher Bahadur Deuba, y a su esposa, la ministra de Exteriores, Arzu Rana Deuba.

«El exprimer ministro Deuba y su esposa fueron atacados», indicó.

La página web comunicó también que los manifestantes irrumpieron en la residencia del presidente del país, Ram Chandra Poudel, y quemaron el edificio del Tribunal Supremo.

De acuerdo con el portal, los vándalos tomaron el control de los tres poderes del Estado al ocupar las oficinas gubernamentales.

«Los manifestantes tomaron bajo control las tres ramas del poder en Nepal durante las protestas (…) Los manifestantes ocuparon las oficinas gubernamentales clave apuntando a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial», puntualizó. (Sputnik)