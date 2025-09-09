Investigan red de abuso infantil que captaba a niñas a través de Roblox y WhatsApp

La provincia de Santa Fe se ve sacudida por un nuevo caso de grooming y abuso infantil. Cuatro familias del pueblo de Barrancas, ubicado a menos de 100 kilómetros de Rosario, denunciaron que sus hijas menores de edad fueron captadas a través de la plataforma de juegos Roblox e incorporadas a un grupo de WhatsApp donde circulaba material de explotación sexual explícito.

El grupo llevaba el nombre “Septiembre para chicas” y reunía a unas 426 personas que compartían fotos y videos de carácter sexual. En la descripción figuraban consignas como “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Las víctimas tienen entre 10 y 12 años y, según las denuncias, también habría niñas de las localidades de Arocena, Monje, San Fabián e Irigoyen, que fueron identificadas a partir de los prefijos telefónicos. La denuncia fue radicada en la Comisaría N°3 de Barrancas, en el departamento San Jerónimo.

El director de la ONG Grooming Argentina, Hernán Navarro, advirtió en diálogo con LT3 que se trata de “un enemigo invisible e intangible” y pidió mayor compromiso de las instituciones educativas en la formación digital:

“En los colegios se les habla a los chicos sobre los dinosaurios, pero no de inteligencia artificial. Este vacío deja a los menores expuestos”, subrayó.

Navarro explicó que en un grupo de WhatsApp los acosadores acceden a los números de los participantes y continúan el asedio de manera particular. Además, cuestionó la práctica de permitir que los niños se creen perfiles falsos:

“Los padres les permiten a sus hijos tener redes con edades de adultos, como si fuera un DNI trucho, y celebran que sean ciudadanos legales. Esa es la puerta de entrada para que los criminales los capten”.

La Justicia santafesina y las fuerzas de seguridad trabajan para identificar a los responsables detrás de esta red y determinar si existen más víctimas en la región. Desde Grooming Argentina reiteraron la necesidad de que los adultos controlen la actividad online de los menores y que se promuevan campañas de prevención en escuelas y comunidades.