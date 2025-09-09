La Policía del Chubut abrió inscripciones para Auxiliar en Seguridad Pública 2026

La Policía del Chubut lanzó la convocatoria 2026 para quienes deseen incorporarse como Auxiliar en Seguridad Pública, ofreciendo formación durante un año y con la posibilidad de desempeñarse en distintas dependencias de la provincia. En Comodoro Rivadavia, las inscripciones se realizan en la Extensión Áulica, ubicada en la ciudad.

Los requisitos establecen que los aspirantes deben tener entre 18 y 28 años al 30 de junio, con secundario completo o hasta dos materias adeudadas al 31 de abril. Además, la estatura debe estar comprendida entre 1,60 y 1,90 metros, pudiendo postularse personas de ambos sexos. Será necesario presentar toda la documentación respaldatoria solicitada.

El curso de formación tendrá una duración de 12 meses y contempla capacitación teórica y práctica orientada a la prevención, seguridad ciudadana y actuación en situaciones de emergencia.

Para más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.policia.chubut.gov.ar, comunicarse al correo electrónico [email protected] o al teléfono 0297-4550300.