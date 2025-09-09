Jornada con lluvias debiles

Este martes 9 de septiembre de 2025, Comodoro Rivadavia comenzó la jornada con 6.4°C, cielo cubierto y lluvias débiles, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 91 %, la presión atmosférica se ubica en 1001 hPa y los vientos soplan desde el sudeste a baja intensidad.

Durante la mañana y la tarde se prevén lluvias aisladas, con una temperatura mínima cercana a los 4°C y una máxima que rondará los 12°C. Hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura en torno a los 9°C. El viento del noreste se mantendrá presente durante toda la jornada con intensidad moderada, acompañado de ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora en algunos momentos del día.

El pronóstico extendido indica que la semana continuará con temperaturas templadas y condiciones variables. Para el miércoles se esperan valores entre 8°C y 18°C con nubosidad en aumento, mientras que jueves y viernes mantendrán registros similares, alcanzando máximas de hasta 19°C. El fin de semana se presentará mayormente nublado pero con escasas probabilidades de lluvias, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C y 20°C.