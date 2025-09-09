El Municipio avanza en el reacondicionamiento del canal de Laprida

Personal del área de Mantenimiento trabaja en la limpieza y reparación del pluvial principal del barrio. Las tareas forman parte del cronograma de reacondicionamiento que lleva adelante la Municipalidad en distintos puntos de la ciudad, dando respuestas a los vecinos.

Desde la Subsecretaría de Mantenimiento y Conservación se continúa trabajando en la limpieza y el reacondicionamiento de pluviales y espacios públicos de nuestra ciudad. En esta ocasión, se iniciaron las tareas en el canal de barrio Laprida, punto muy importante para minimizar el impacto de las precipitaciones en dicho sector.

En ese marco, el subsecretario Luis Correa manifestó que “la labor se está llevando a cabo a través de la Dirección General de Mantenimiento de Pluviales, quienes están efectuando el saneamiento del canal. Se comenzaron a reparar las rejas correspondientes y, paralelamente, se realiza una limpieza profunda del pluvial”.

“Estas tareas se llevan adelante periódicamente, en este caso se sumó el deterioro de las rejas. Continuaremos trabajando de forma progresiva durante la semana, a medida que vamos obteniendo los materiales y construyendo las respectivas rejas para su posterior instalación”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario remarcó que “seguiremos fortaleciendo las tareas de mantenimiento de espacios públicos y pluviales en todo el ejido urbano de Comodoro Rivadavia, siempre buscando llevar respuestas y soluciones a los vecinos, tal como nos encomendó el intendente Othar Macharashvili”.