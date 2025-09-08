Close Menu
Milei conformó una mesa de política nacional y convocó a los gobernadores

SaulBy
El presidente Javier Milei tomó la decisión de conformar una mesa política nacional, que el mismo encabezará y que por el lado del gobierno contará con las presencias de: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

La decisión, primer efecto concreto de la dura derrota electoral de este domingo, fue comunicada por el vocero presidencial que, además, indicó que Milei también “instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”, explicó

