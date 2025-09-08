Acto en rechazo al genocidio al pueblo palestino

La Corriente Clasista Chubut, el Partido del Trabajo y del Pueblo realizaron hoy a la tarde un acto para rechazar y denunciar el genocidio del pueblo palestino en manos del ejército de Israel.

El orador principal de la concentración, realizada en San Martín y Güemes, fue Marcelo Barab, quien recordó la masacre que el gobierno de Israel, a partir de la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu, está haciendo en la Franja de Gaza.

También denunció el apoyo y complicidad por parte de Estados Unidos y del presidente Javier Milei.