Los efectos de la paliza de Axel a Milei y lo que se viene en el gabinete

El gobierno nacional en general y el presidente Javier Milei en particular siguen sin asimilar la dura derrota que, en manos de Axel Kicillof, sufrió La Libertad Avanza el domingo, en los comicios provinciales de Buenos Aires.

Hoy mantuvo dos reuniones de gabinete, en las que se buscaron atenuar los impactos de la derrota, pero la interna dentro del elenco que acompañan a Javier y Karina está más candente que nunca.

A la par se realizaron allanamientos por el fentanilo contaminado y Putin convocó al embajador argentino en Moscú para que de expliaciones por la afiebrada teoria de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que espías rusos están detrás de la filtración de los audios de Karina Milei.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: