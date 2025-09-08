La pesca como hobby en la costanera de Comodoro

Cada jornada soleada en la costanera de Comodoro Rivadavia se convierte en un punto de encuentro para los pescadores locales. Entre ellos, Pedro Chocobar y Daniel Ruiz son parte de una tradición que combina pasión, paciencia y disfrute al aire libre.

“Lo hago por hobby. Cuando saco mucho, comparto con amigos o vecinos. A veces son sesenta, cien peces y, en ocasiones, mucho más”, contó Chocobar, jubilado, quien desde pequeño se dedica a la pesca tanto en el mar como en lagos de Sarmiento y alrededores.

Los pescadores explicaron que en el sector céntrico de la costanera la pesca es apta para consumo, aunque aclararon que hacia la zona de la estación ya no lo es, debido a los desagües que desembocan allí. Para atraer a los peces, utilizan langostino con colorante como carnada.

“Lo nuestro es pesca artesanal. La deportiva es distinta, se devuelve la pieza al mar”, señaló Daniel Ruiz, quien recordó haber participado en torneos junto a su compañero: “Hemos logrado primeros puestos, terceros y cuartos, pero ya no competimos. Los torneos son muy exigentes, algunos duran hasta 4 horas y cansan mucho”.

Hoy disfrutan de la pesca como un pasatiempo. “Es terapéutico. Uno ya jubilado aprovecha el día, se distrae y comparte. Es un lindo hobby”, expresó Chocobar mientras preparaba su caña.

En la costanera conviven pescadores, familias, personas en tablas y embarcaciones. “No nos complica, se alejan cuando ven que estamos pescando. Es lindo ver tanto movimiento”, resaltaron, destacando que la pesca no solo es un pasatiempo, sino también un espacio de encuentro comunitario.