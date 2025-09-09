Close Menu
LA POSTA RADA TILLY

Expreso Rada Tilly levantó la medida de fuerza: el servicio será normal desde este martes

Tras la suspensión del transporte público por reclamos salariales, la empresa confirmó que el servicio volverá a funcionar con normalidad.
La Posta
La empresa Expreso Rada Tilly S.R.L. comunicó oficialmente que la medida de fuerza anunciada durante el lunes quedó sin efecto, por lo que a partir de este martes 9 de septiembre el servicio de transporte funcionará con normalidad en sus recorridos habituales.

El paro había sido impulsado por la UTA debido a la falta de pago de subsidios que dificultaba afrontar los haberes del personal. Sin embargo, tras gestiones y acuerdos alcanzados, se decidió levantar la medida, llevando tranquilidad a los usuarios que dependen diariamente del servicio interurbano entre Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

De esta manera, los colectivos retomarán sus horarios habituales, garantizando la conectividad para trabajadores, estudiantes y vecinos de ambas ciudades.

