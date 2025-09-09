Close Menu
Eunice Elosegui, la joven comodorense que sueña con representar a Argentina en powerlifting

Con apenas 17 años, busca apoyo de la comunidad para afrontar los gastos y competir en torneos nacionales e internacionales de levantamiento de potencia.
La Posta
La comodorense Eunice Elosegui, nacida en 2008, se prepara con mucho esfuerzo  para cumplir un gran desafío deportivo: competir en torneos de powerlifting, la disciplina de fuerza que se centra en tres levantamientos básicos —sentadilla, press banca y peso muerto— con el objetivo de levantar la mayor carga posible.

Su meta es llegar al próximo torneo que consta de tres instancias: la primera, de clasificación, donde representará a su gimnasio; la segunda, a nivel nacional, donde llevará la bandera de Comodoro Rivadavia; y finalmente, la etapa mundial, con la posibilidad de representar a Argentina en la elite de este deporte.

Para poder cubrir los gastos de indumentaria obligatoria e inscripciones, la joven deportista organiza rifas y ventas de comida. Además, invita a la comunidad a seguir su preparación y colaborar a través de la cuenta de Instagram @anto_power26, destinada exclusivamente a su camino competitivo.

