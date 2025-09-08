Cris Morena reapareció en público tras la trágica muerte de su nieta Mila

Después de más de un mes de silencio y recogimiento familiar, Cris Morena volvió a mostrarse en público tras la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich, de 7 años, ocurrida el pasado 28 de julio en un accidente náutico en Miami. La reconocida productora eligió el show de Erreway como escenario para expresar unas palabras de agradecimiento y recuerdo.

“Es el cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. Vivan las canciones y viva el amor”, dijo conmovida frente a miles de espectadores.

Con la voz quebrada, Cris también recordó a su hija Romina Yan, cuyo cumpleaños se conmemoraba al día siguiente del evento. “Quería agradecerles mucho a Erreway porque estoy acá y mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz. Gracias”, expresó, generando una ovación entre los presentes.

En diálogo con el ciclo de streaming de su escuela de arte, Cris Morena explicó lo que significó salir al escenario en medio del dolor: “Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila que aparecía en público. Lo único que les pedí es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía”.

La creadora definió la rebeldía como un motor de vida: “Para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir. No digo vivir en rebeldía como un capricho, sino como un acto de vida: tener mi propio mundo adentro y elegir lo que quiero para ir por ello”.

Pese a la tristeza, Cris Morena reveló que en los últimos días encontró inspiración: “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana muy triste todavía. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total”.