Volcó tras una falla mecánica

Un accidente vial se registró este domingo 7 de septiembre cerca de las 23:30 horas en la intersección de avenida Nahuel Huapi y 2461, en la zona de Km 8 de Comodoro Rivadavia.

Al arribar al lugar, personal policial constató que un Chevrolet Corsa había quedado volcado sobre su techo en plena calzada. El vehículo era conducido únicamente por un joven de 19 años, quien pudo salir por sus propios medios del habitáculo.

Minutos más tarde, arribó una ambulancia con personal médico a cargo del Dr. Moskalu, quien determinó que el conductor no presentaba lesiones de consideración, por lo que no requirió traslado hospitalario.

La documentación vehicular se encontraba en regla y no se detectaron irregularidades.

Según relató el propio conductor, una falla mecánica habría provocado la pérdida de control del rodado, que impactó contra el cordón cuneta, se desestabilizó y terminó volcando sobre la cinta asfáltica.