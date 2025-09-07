Ampliaron imputación que involucra a docente en caso de presuntos abusos en escuela de Trelew

Se llevó adelante en sala de cámara penal ubicada en el sexto piso de los tribunales en Trelew una audiencia en la que tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella particular en representación de víctimas presentaron un nuevo hecho que se suma a los dos ya imputados, en el marco de la causa donde se investigan presuntos abusos por parte de una docente en perjuicio de alumnos en una escuela de Trelew.

Tanto la fiscalía representada por la fiscal general Claudia Ibáñez como la querella dieron a conocer el hecho que habría ocurrido también en el establecimiento educativo y que fue calificado como abuso sexual simple agravado por ser cometido por la encargada de la educación de acuerdo a los artículos 119 primero y último párrafo en relación con el cuarto, inciso b, 55 y 45 del código penal.

De esta manera, la parte acusadora se comprometió elevar la acusación respectiva en el término de aproximadamente diez días, plazo que además está dispuesto de acuerdo a la prórroga de la investigación determinada oportunamente. En esta ocasión, la Jueza Ivana González resolvió la ampliación de la imputación que ahora pasa a ser por tres hechos en concurso real y en calidad de autora.

Asimismo expresó la magistrada que está vigente la prohibición de acercamiento de la imputada hacia víctimas y familiares, lo que se extiende también a su pareja, debido a situaciones que se habrían producido y que afectaron a un testigo de la causa, según las manifestaciones efectuadas por la querellante.