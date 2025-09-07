Las elecciones del domingo traspasan el mapa de Buenos Aires

Las elecciones de este domingo en Buenos Aires no solo acapará la atención de los bonaerenses sino de todo el país porque el comicio no solo definirá los futuros diputados de esa provincia, también dejará un mensaje para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Hoy 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional, es decir más de un tercio del padrón general del país.

El desdoblamiento electoral en principio parecía un error del gobernador Axel Kiciloff. Ahora, tras el escándalo de las coimas y el grave deterioro económico, se presenta como una oportunidad para que, en caso de que el resultado sea favorable a Fuerza Patria, de enviar un nuevo mensaje hacia el 26 de octubre, que se sumaría al debacle electoral que La Libertad Avanza cosechó en corrientes. La puja, tanto por el significado como por cómo se diseñaron las campañas, es entre el presidente Javier Milei y el gobernador y firme candidato presidencial Axel Kicillof.

Hoy los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.

La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones