“Medicamentos Solidarios” continúa garantizando el acceso a tratamientos de enfermedades crónicas

Con entregas mensuales a lo largo del año en distintas jornadas de salud integral, el Municipio a través de la cartera sanitaria alcanzó la distribución de 1.373 tratamientos en 2.025, y ya suma 2.838 desde el inicio de la gestión, beneficiando a miles de comodorenses.

Este sábado por la tarde, se concretó una nueva entrega de Medicamentos Solidarios, en el CAPS Stella Maris, dando inicio al mes de septiembre con 168 tratamientos, que se suman al total de 1.373 distribuidos durante el año.

Es importante mencionar que el programa, es una política pública garantizada por la gestión intendente Othar Macharashvili, a través de la secretaría de Salud, a cargo de Jorge Espíndola y la subsecretaria Gabriela Moreno, que profundiza el trabajo territorial para que las personas con patologías crónicas como Diabetes, Hipertensión, Artrosis, Dislipemias y Osteoporosis, puedan sostener sus tratamientos si interrupciones, frente a los altos costos que implica acceder a la medicación, evitando así, un riesgo grave para la salud.

El mismo, se desarrolla de manera sostenida con jornadas mensuales en distintos barrios, a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) o el dispositivo móvil del tráiler, donde los vecinos pueden acceder por demanda espontánea presentando receta

médica o certificado de medicación.

Además de la entrega de fármacos, el operativo se complementa con diversas atenciones. En esta oportunidad, se realizaron 28 electrocardiogramas, 27 colocación de dosis de vacunas del Calendario Nacional, 37 prácticas de enfermería, 11 atenciones en clínica médica, 28 testeos de VIH, 10 Papanicolaou, 5 consultas obstétricas, 23 controles odontológicos y charlas informativas para los pacientes en la sala de espera sobre “actividad física y alimentación para la prevención de enfermedades crónicas”, “presentación del programa de prótesis sociales” y taller de “salud mental”.

*Más salud, más cerca de la gente*

Al respecto, el secretario de Salud Jorge Espíndola, puso en valor el trabajo territorial que se viene promoviendo desde el gobierno local para que los vecinos puedan acceder de manera fácil y rápida a los controles básicos. “Este tipo de jornadas nos permite estar cerca de la gente, en un contexto donde las necesidades son cada vez mayores. Decidimos complementar a este programa con distintas atenciones, dos sábados al mes, para brindarle accesibilidad a la comunidad”.

A su vez, el funcionario municipal reconoció que “todo esto es posible gracias al fuerte respaldo del equipo de la Secretaría que nos permite que como Estado sigamos estando presente acompañando a cada vecino. No estamos solo entregando medicamentos, sino que podemos avanzar firmemente en nuestro objetivo desde el día que asumimos que es la prevención y la promoción de la salud”.

“En lo que va de la gestión, ya hemos superado los 2.800 tratamientos lo que nos llena de alegría y satisfacción porque en un escenario socioeconómico complejo, además de evitar complicaciones graves que genera la interrupción de un tratamiento crónico, estamos dando la posibilidad de que las personas tengan una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo, esto significa un alivio enorme para la economía familiar por el alto costo que tienen los medicamentos”, subrayó Espíndola.

*Vecinos agradecidos por el acceso a la medicación*

Entre los presentes, dos vecinas manifestaron su agradecimiento al Municipio por jornadas. Sofía Barrientos del barrio Stella Maris dijo que “es la primera vez que participo, me enteré por la gente del barrio y porque siempre vengo a hacer gimnasia al CAPS. Hoy, vine porque tengo problemas de presión y me llevo la medicación necesaria. Me parece re buena la actividad, recibí asesoramiento y es una ayuda que sirve en esta situación que estamos pasando que, a veces no alcanza para los medicamentos”.

En esa misma línea, Roxana Del Río vecina del barrio San Martín, expresó que “es la tercera vez que vengo. Tengo hipotiroidismo, problemas de presión, artritis y producto de esto también, se elevan los niveles en sangre. Gracias a Dios puedo acceder a los tratamientos con estas jornadas porque está carísimo y no me alcanza. Muy agradecida y la atención del equipo siempre con muy buena onda”, concluyó.

*Próxima jornada*

Para los interesados en acceder a la medicación, pueden acercarse a las próximas jornadas de Medicamentos Solidarios, a realizarse el día sábado 20 de septiembre en el CAPS Castelli de Km.5 y sábado 27 respectivamente, en el CAPS Marcelino Reyes de Km.3, ambas en el horario de 13 a 17 horas.

La metodología de entrega siempre es por orden de llegada, por demanda espontánea, con presentación de receta o certificado de medicación. Cabe aclarar que, para los casos de Diabetes, solo se entregan comprimidos y no insulina.