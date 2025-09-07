Gimnasia jugará dos amistosos en Chile

El club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia disputará dos partidos amistosos frente a Club Deportes Ancud, en su preparación para el inicio de la temporada 2025/26 de La Liga Nacional de Básquetbol.

Los encuentros se disputarán los días 17 y 19 de septiembre en el Polideportivo 21 de Abril de Puerto Aysén, Chile, donde se vivirá una experiencia única, uniendo a la Patagonia a través del básquet.