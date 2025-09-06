Chubut obtuvo el tercer puesto en los Juegos Nacionales de Personas Mayores

La delegación que representó a la Provincia se subió al podio al lograr medallas de oro, plata y bronce en las distintas disciplinas.

La delegación que representó a la provincia del Chubut en los Juegos Nacionales de Personas Mayores desarrollados recientemente, obtuvo un lugar de privilegio en las competencias alcanzando el tercer puesto a nivel nacional y logrando una excelente performance en las diversas disciplinas.

Los chubutenses se destacaron no solo por los resultados deportivos, sino también por el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo que permitió dejar en alto el nombre de Chubut.

*Resultados y posiciones finales de la delegación Chubut*

Los principales resultados obtenidos fueron los siguientes:

• Orientación masculino: Medalla de Oro – Carlos De Leonardis (Esquel).

• Orientación mixto: Medalla de Oro – Carlos De Leonardis y Graciela Beccaglia.

• Newcom: Medalla de Plata.

• Sapo masculino: Medalla de Bronce – Juan Levicán (Gualjaina).

Otras posiciones destacadas a nivel país tuvieron que ver con:

• Tejo masculino: 4° lugar.

• Tejo femenino: 5° lugar.

• Sapo femenino: 4° lugar – Dominga Ñanco (Paso de Indios).

• Sapo femenino: 6° lugar – Esther Valencia (Río Mayo).

• Truco mixto: 13° lugar.

• Tenis de mesa mixto: 15° lugar.

• Ajedrez: 10° lugar.

• Habilidades motrices: 14° lugar.

*Reconocimiento*

“Es un orgullo para nosotros este resultado histórico. Queremos agradecer a todo el equipo de entrenadores, coordinadores y acompañantes que hicieron posible este logro, y felicitar especialmente a las personas mayores que representaron a nuestra provincia con tanto esfuerzo, pasión y compromiso”, dijo la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, quien días atrás junto al vicegobernador del Chubut, Gustavo Menna, acompañó a la delegación cuando partió desde el Hotel Deportivo de Rawson.