Auditorías inexistentes, más coimas y retornos

El presidente Javier Milei ya regresó de Estados Unidos, donde cumplió otra serie de actividades marginales y sin beneficio alguno para la Argentina.

Mientras tanto y Buenos Aires se prepara para las trascendentes elecciones de este domingo, el escándalo sigue creciendo por más coimas, retornos y porque el propio gobierno informó que las auditorías a las que Sandra Pettovello recurrió para negar alimentos a comedores comunitarios no existieron.

La diputada Emilia Orozco de LLA de Salta envuelta en otro escándalo.

Todo esto y más en el informe diario del periodista Saúl Gherscovici: