Se viene la 4° Edición de la carrera Salud Mental gana las calles

Este viernes por la tarde, se realizó la conferencia de prensa en el Socios Fundadores, donde se presentó la cuarta edición de la corrida Salud Mental Gana las Calles, que este año se desarrollará bajo el concepto “Con la comunidad”.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes integrantes del área de Salud Mental del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, quienes llevan adelante la organización del evento para toda la comunidad, junto a representantes del club patagónico. También acompañaron distintos sponsors que apoyan la realización del evento.

La actividad tendrá lugar el próximo 21 de septiembre tomando como punto de partida el estadio Socios Fundadores del Club Gimnasia y Esgrima. Desde allí se llevarán a cabo los dos circuitos previstos: uno competitivo de 8 Km y otro recreativo de 3 Km de caminata.

Las inscripciones se encuentran abiertas a través de la cuenta oficial de Instagram: @smganalascalles