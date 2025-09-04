Close Menu
Jornada fresca y con lluvias aisladas en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional informó que este jueves 4 de septiembre se presenta con cielos mayormente nublados, viento del sudoeste y temperaturas que oscilarán entre los 2 y 11 grados en la ciudad.
Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que hará descender la sensación térmica, que rondará los 5 °C.

Hacia la tarde, las condiciones mejorarán con un cielo parcialmente nublado, aunque el viento seguirá presente desde el sudoeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, manteniendo un ambiente fresco pese a la máxima pronosticada de 11 °C.

En tanto, para la noche se anticipa un clima estable, sin precipitaciones, con nubosidad parcial y descenso de la temperatura hasta los 6 °C, acompañada por una disminución del viento, que soplará del sector sur con intensidades leves.

