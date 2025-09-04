Chubut avanza en la accesibilidad electoral: propuestas para garantizar el voto inclusivo con boleta única

En la Legislatura de Rawson, el Secretario Electoral de la Provincia, Alejandro Tullio, encabezó un encuentro con equipos de la Dirección Provincial de Atención Integral a las Personas con Discapacidad de la Secretaría de Salud, especialistas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y representantes de la Asociación de Sordos Chubutenses, con el objetivo de avanzar en estrategias de accesibilidad electoral de cara a los comicios de octubre.

La reunión se centró en el sistema de boleta única y en cómo garantizar que las personas con distintas discapacidades puedan ejercer su derecho al voto de manera plena. Entre las propuestas analizadas se destacaron:

Uso de pictogramas con paso a paso en afiches que incluyan un código QR.

Disponibilidad de una lupa en cada mesa de votación.

Diseño de la boleta para personas no videntes.

Producción de videos con lengua de señas argentina (LSA) para difusión previa.

Semanas atrás, equipos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Dirección de Discapacidad mantuvieron un encuentro con las diputadas Sandra Willatowski, Tatiana Goic y Mariela Williams, donde se consensuaron soluciones y se reafirmó el compromiso legislativo e institucional por unas elecciones inclusivas.

Tras la reunión, Tullio afirmó que la accesibilidad electoral “es más que un derecho político, es una condición de propósito, para que cuando hablemos de voto universal, realmente contemplemos la perspectiva de discapacidad, que al igual que la de género debe tener reconocimiento”.

El secretario electoral subrayó además que este reconocimiento “no sólo debe ser simbólico, sino también operativo. Incorporar medidas de acceso universal, no sólo en la modalidad de votación sino también en la información electoral, es un gesto de decencia cívica”.

Además de Tullio, estuvieron presentes el director general de Coordinación Institucional de la Secretaría de Ciencia, Antonio Armada; por la Secretaría de Salud, Micaela Ávila (Dirección Provincial de Atención Integral a las Personas con Discapacidad) y la abogada Ayelén Morales; y la presidenta de la Asociación de Sordos Chubutenses, Marilyn Rodríguez.