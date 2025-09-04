Reconocimiento a policías  que salvaron la vida de una bebé de 7 meses

En el despacho del Jefe de Unidad Regional Trelew se llevó adelante un emotivo reconocimiento a los empleados policiales Cabo Primero César Ap-Iwan, Cabo Primero Cinthya Ramos y Agente Joel Garrido, quienes el pasado 31 de agosto protagonizaron un acto de heroísmo al salvar la vida de una bebé de 7 meses.

Los efectivos trasladaron de urgencia y lograron reanimar a la niña, que se encontraba sin signos vitales, desde la jurisdicción de la Subcomisaría Barrio INTA hasta el Hospital de Trelew, donde finalmente recibió la atención médica correspondiente.

El hecho generó un profundo agradecimiento por parte de la familia de la bebé, que destacó la rápida intervención de los policías. Asimismo, la acción fue reconocida por la Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad y Justicia, que valoraron la entrega y el compromiso demostrado por los agentes.

El padre de la pequeña, Sergio Monteros, compartió un mensaje en redes sociales donde agradeció profundamente la acción de los policías:

“Bueno, después de un domingo feo gris para nosotros, acá estamos nuevamente en casa con nuestra princesa hermosa sana y salva gracias a Dios.

Me gustaría saber el nombre de los tres efectivos de la montada que nos llevaron al hospital e hicieron todo por llegar rápido con Almita inconsciente.

Ojalá algún día los pueda cruzar: al chofer, a la chica policía que llevaba en brazos a la bebé y al que iba con la radio.

Terribles profesionales y siempre vamos a estar agradecidos, Dios los bendiga mucho. Gracias a su excelente accionar pudimos llegar rápido al hospital”.

“Este tipo de hechos marcan la importancia de la vocación de servicio y del rol fundamental que cumplen los policías en situaciones límite”, señalaron desde la fuerza.