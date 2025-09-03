Gimnasia de Comodoro lanzó la venta de abonos para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia anunció el inicio de la venta oficial de abonos para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquetbol, que comenzará a fines de septiembre.

Los abonos se pueden adquirir en la secretaría del club (Roque Sáenz Peña 764) de lunes a viernes en el horario de 13 a 17, o bien a través de WhatsApp al 297-5069150 (Mario). La institución informó que existen diferentes planes de financiación para facilitar la compra.

Beneficios para los socios

Quienes sean socios y adquieran su abono contarán con beneficios exclusivos, entre ellos:

La posibilidad de elegir su lugar en el estadio Socios Fundadores .

Una tarjeta conmemorativa especial en homenaje a los 20 años del histórico título de Liga Nacional obtenido por el club.

El abono incluye la fase regular completa de la competencia, aunque no contempla los playoffs. Para acceder a la compra, los socios deberán tener la cuota social al día.