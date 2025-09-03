Septiembre, mes de la prevención del suicidio: la importancia de escuchar, acompañar y abrazar

Septiembre está dedicado a la prevención del suicidio, una problemática que atraviesa a la sociedad y que requiere de acciones colectivas, empatía y compromiso. En este mes se busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud mental, acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles y recordar que un gesto, una palabra o un abrazo pueden marcar la diferencia.

La campaña remarca la necesidad de escuchar sin juzgar, regalar tiempo y prestar atención a aquellas señales que pueden pasar inadvertidas:

El amigo que llora en silencio.

La persona que duerme todo el día.

Quien pierde el apetito o el interés por actividades cotidianas.

Pequeñas actitudes como no minimizar el dolor ajeno, evitar comentarios sobre el físico o los gustos de otros, y demostrar apoyo con empatía son pasos fundamentales para acompañar y contener.

Un abrazo, un llamado o una conversación sincera pueden convertirse en una herramienta sanadora y transformadora.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación difícil, podés comunicarte en Argentina con la Línea 135 (CABA y Gran Buenos Aires) o al (011) 5275-1135 en todo el país. También está disponible la línea 0800-999-0091 del Ministerio de Salud de la Nación, con atención gratuita, anónima y las 24 horas.